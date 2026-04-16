Служебният министър на туризма Ирена Георгиева проведе срещи с представители на туристическия бранш и застрахователния сектор. Основна тема бе подготовката за предстоящия летен сезон и необходимостта от по-добра защита на сектора при форсмажорни обстоятелства, като ескалацията на напрежението в Близкия изток. В рамките на дискусиите бяха разгледани нивата на записванията, готовността на бранша и конкретни мерки за повишаване на неговата устойчивост в динамичната международна среда.

По данни на бизнеса през последните четири седмици България отчита приблизително 3% ръст на резервациите, като страната запазва позициите си на предпочитана дестинация за семейни морски почивки. Обсъдени бяха конкретни стъпки за по-активно присъствие на пазар Полша, както и необходимостта от засилена дигитална реклама и развитие на комбинирани туристически продукти.

Министър Георгиева представи рекламните активности, които ще стартират след 19 април по телевизионни, радио и дигитални канали. Кампаниите ще акцентират върху България като дестинация за културен и спортен туризъм. Важен акцент е домакинството на старта на „Giro d’Italia Grande Partenza 2026”, което се разглежда като ключова възможност за разширяване на международната видимост на страната.

Министерството предвижда облекчени условия за фирмите, които желаят да участват като съизложители на националните щандове по време на международните изложения през есента на 2026 г. „Предвижда се намаляване на разходите за участие чрез редуциране на наемите за изложбени площи и създаване на по-гъвкави условия за фирмите, с цел да се насърчи по-широкото участие на българските компании и да се насърчи тяхното присъствие на международните пазари”, заяви министър Георгиева.

В разговора със застрахователния сектор фокусът бе поставен върху развитието на по-ефективни механизми за управление на риска. Обсъдени бяха възможности за усъвършенстване на гаранционните инструменти в съответствие с предстоящите европейски изисквания. Беше подчертано, че при ситуации на геополитическо напрежение е необходим координиран подход, който да гарантира предвидимост и защита както за туроператорите, така и за пътуващите.

