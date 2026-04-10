Все по-активни пътувания, разнообразие от дестинации и засилен интерес към Европа очертават тенденциите за великденските празници, въпреки несигурната международна обстановка. Празничните дни традиционно стимулират туристическата активност, а тази година не прави изключение. Това коментира в ефира на „Твоят ден“ Емил Абазов от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

По думите му българите избират както вътрешни дестинации, така и пътувания в чужбина, като кратките почивки до близки страни остават популярни. Категоричен първенец в това отношение е Гърция.

В същото време интересът към българските курорти също е висок. Абазов подчерта, че услугите у нас се подобряват, особено в средния и високия клас. “Основно предизвикателство този сезон ще бъде намаленият поток от чуждестранни туристи заради глобалната несигурност. Надеждите са и повече българи да изберат родните дестинации”, каза още Абазов.

По отношение на пътуванията в чужбина Европа остава водеща. „Старните на континента винаги са били притегателен център. Сред най-желаните дестинации са Италия, Испания и Португалия. Засилва се и интересът към по-северни страни като Норвегия и Швеция”, смята Абазов.

Туристическият поток към Близкия изток обаче остава ограничен. Заради военните конфликти и ограниченията за пътуване интересът към Дубай и Обединените арабски емирства е значително по-слаб.

По думите му България продължава да се бори с имиджа си на евтина дестинация, като преходът към по-висок клас туристи е “изключително труден и бавен”. Въпреки силната конкуренция от държави като Гърция, Турция и Хърватия, страната ни остава конкурентна по отношение на цена и качество в по-високия сегмент. Според експертът ни очаква "тежък сезон" за българския туризъм.

