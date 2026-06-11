С официална церемония тази вечер в 20:40 часа българско време беше даден старт на Световното първенство по футбол 2026. Това е първата от трите церемонии по откриването на най-големия футболен форум.

За първи път в историята Мондиалът се провежда на територията на три държави - Мексико, САЩ и Канада. Шампионатът е исторически и с рекорден брой участници - 48 национални отбора ще се борят за световната титла.

Протести разтърсиха Мексико преди старта на Световното първенство по футбол (ВИДЕО)

Първата церемония по откриването се състои на легендарния стадион „Ацтека” тази вечер, където домакинът Мексико се изправя срещу Южна Африка в първия мач от турнира, който започва в 22:00 часа българско време.

Световното първенство ще продължи до 19 юли, когато ще бъде изигран финалът и ще стане ясен новият световен шампион.

Очаква се шампионатът да привлече милиони фенове по света.

Редактор: Ивета Костадинова