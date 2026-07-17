Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 2, финиширайки с три десети пасив от победителя Рафаел Камара. Така българският пилот на "Кампос Рейсинг" ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт той ще бъде на четвърта.

Цолов заемаше трето място с първия комплект гуми, след като завъртя обиколка в рамките на 1:57.389 минути и бе с две десети по-бавен от временния лидер Алекс Дън. Прибирането стана по-късно от традиционното, след като квалификацията бе забавена с червен флаг заради инцидент със съотборника на българина - Ноел Леон.

Никола Цолов записа историческо постижение във Формула 2

Пилотите получиха три минути в края и успяха да запишат по една бърза обиколка, а Цолов завърши четвърти с 1:56.699 минути. Той ще започне основното състезание до Алекс Дън (1:56.492), а на първа редица ще бъдат победителят в квалификацията Рафа Камара (1:56.306) и Тасанапол Интрапувашак (1:56.345).

По-рано той записа най-добра обиколка в единствената свободна тренировка. Българският пилот беше с водещото време с 1:58.927 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан", на което ще бъде проведен осмият кръг за сезона.

Цолов бе далеч пред всички останали и дори вървеше към още по-добро време, но сесията бе прекратена с червен флаг близо пет минути преди края след катастрофа на аржентинеца Нико Вароне. Втори с 1:59.126 минути остана Мартиниус Стенсхорн от Родин Моторспорт, а трети се класира Вароне с 1:59.253.

Квалификацията за Гран при на Белгия във Формула 2 е насрочена за 16:55 часа българско време. Преди това, от 14:30 часа, е първата тренировка във Формула 1.

Редактор: Никола Тунев