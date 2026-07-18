Финалният уикенд на световното първенство е в разгара си. Франция и Англия се изправят един срещу друг за третото място на Мондиала.

Един от най-разпознаваемите символи на Световното първенство е самият трофей, който новият шампион ще вдигне над главата си. Титлата е създадена през 1971 година от италианския скулптор Силвио Гацанига, висока е 36 сантиметра и е изработена от 18-каратово злато. Дизайнът ѝ представлява две човешки фигури, които издигат земното кълбо към небето – символ на единството и глобалния характер на футбола.

► Знаменитости и съперници рамо до рамо преди финала

Дори най-големите имена в световния спорт обаче не остават безразлични, когато срещнат Лионел Меси. Аржентинската суперзвезда участва в специална пресконференция преди финала на Мондиалa, където към него се присъединиха легенди като Том Брейди, Новак Джокович и Кевин Дюрант. Те зададоха въпроси на Меси, неговия съотборник Емилиано Мартинес и капитана на Испания Родри. Най-запомнящият се момент от събитието обаче бе общото селфи, направено от Дюрант, в което попаднаха редица знаменитости. Кадърът събра на едно място още Рио Фърдинанд, Кевин Харт и Травис Скот, превръщайки се в едно от най-емблематичните селфита в света.

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► "Малкият финал": Мачът, в който никой не иска да участва

Двубоят за третото място на световното първенство винаги е предизвиквал противоречиви мнения. Макар и често да бъде определян като бронзовия финал, за едни той е мач, в който никой не иска да участва след разочарованието от загубения полуфинал, докато за други е възможност турнирът да завърши с достойно представяне. Но каква всъщност е неговата история?

Срещата за третото място не е била неизменна част от световните първенства. Тя дебютира през 1934 година с победа на Германия над Австрия с 3:2, след като на първия Мондиал през 1930-а такъв двубой не се провежда, а САЩ са класирани трети по голова разлика. Единственото друго изключение е след втората световна война - през 1950 година, а от 1954-а насам „бронзовият финал“ неизменно присъства в програмата на Световното първенство.



Редактор: Ивайла Маринова