Англия победи Франция с 6:4 в зрелищен мач за третото място на Световното първенство на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями и за първи път в историята си спечели бронзовите медали, предаде gong.bg .

"Трите лъва“ доминираха през първото полувреме и се оттеглиха на почивка с аванс от 4:0 след голове на Деклан Райс, Езри Конса и два на Букайо Сака.

Финален уикенд за Мондиал 2026: Франция и Англия се изправят за третото място

След паузата Франция върна интригата с попадения на Килиан Мбапе и Брадли Баркола, а вторият гол на Мбапе намали резултата до 3:4. С това капитанът на „петлите“ достигна 10 гола на Мондиал 2026 и общо 22 на световни финали - нов исторически рекорд.

В 87-ата минута Сака реализира дузпа за своя хеттрик и направи резултата 5:3. В добавеното време Усман Дембеле отново доближи Франция до съперника, но секунди по-късно Джуд Белингам оформи крайното 6:4.

Успехът донесе на Англия първи бронз от световни финали и най-доброто ѝ класиране след титлата през 1966 година. Срещата бе и последният мач на Дидие Дешан като селекционер на Франция след 14 години начело на националния отбор.

Редактор: Иван Иванов