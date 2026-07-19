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Футболна еуфория: Испания в очакване на финала на Световното първенство
Какви са очакванията и вълненията на кардиолога в навечерието на финала на Мондиал 2026
Аржентина и Испания излизат един срещу друг в големия финал на Световното първенство 2026, където ще определят новия световен шампион. Двата отбора стигнаха заслужено до битката за трофея след впечатляващо представяне и сега ги очаква последен сблъсък в преследване на футболната слава.
Кардиологът проф. Иво Петров не прикрива, че и тази нощ ще подкрепя „гаучосите“, но се радва, че до битката за трофея достигнаха два испаноговорящи отбора.
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Той разкри, че баща му е аржентинец, а самият той има аржентинско гражданство. По думите му Аржентина е негова втора родина, където в Буенос Айрес е придобил специалността си по интервенционална кардиология.
"Аржентина е втората ми родина, която много допринесе за моето професионално развитие", изтъкна проф. Петров.
Той допълни, че половината от семейството му живее в Аржентина и това е една от многото причини да стиска палци за тима на Лионел Меси. Според него страната е сред най-футболните нации в света, а "футболът там е не само легенда, а и начин на мислене".
Проф. Петров изрази увереност, че Аржентина има всички шансове да защити световната си титла и да стане едва третият отбор в историята, който успява да го направи.
Той определи капитана на "гаучосите" Лео Меси като един от категоричните гении на футбола коментира, че самото достигане до финал е като “венец в кариерата на футболиста”.
"Аржентина постоянно ражда футболни гении, които се застъпват с предишните поколения - Кемпес, Марадона, Меси. През годините постоянно се ражда една футболна звезда, която винаги е в първата тройка на най-добрите футболисти в света", заяви кардиологът.
В края на разговора проф. Петров подчерта, че легендите Меси и Марадона са различни като характер, дух и стил на игра, но според него и двамата заслужават място сред най-великите легенди на футбола.Редактор: Иван Иванов
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