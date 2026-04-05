С наближаването на летния сезон все повече хора планират своите пътувания, но очакванията са цените на самолетните билети да се повишат заради поскъпването на горивата. Това поставя въпроса кога е най-подходящият момент за покупка и дали изчакването може да доведе до по-високи разходи.

Според пътуващи с опит, ранното планиране е ключът към по-изгодни цени. Хора, които редовно организират пътуванията си, споделят, че купуват билети месеци предварително, за да се възползват от по-ниски тарифи. В същото време обаче има и такива, които предпочитат да разчитат на оферти в последния момент, макар че този подход крие рискове – включително по-високи цени или липса на свободни места.

Ръст на цените на самолетните билети

Експерти от туристическия бранш са категорични, че най-добрият момент за покупка на самолетен билет е възможно най-рано. По думите им, колкото по-рано се направи резервацията, толкова по-голям е шансът за по-добра цена. В същото време те съветват потребителите да бъдат добре информирани и да избягват импулсивни решения при покупка.

Натискът върху цените обаче идва и от глобалната икономическа ситуация. Повишените разходи за горива и инфлацията влияят пряко върху авиационния сектор. Авиокомпаниите се стремят да запазят конкурентоспособността си, но не изключват възможността от допълнително поскъпване, ако тенденцията се запази.

В крайна сметка универсална формула за най-изгодна покупка няма. Единственото сигурно е, че отлагането на решението често води до по-високи цени и по-ограничен избор за пътуващите.

