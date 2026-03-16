Военният конфликт в Близкия изток остави стотици самолети на земята заради отменените полети. В комбинация с растящите цени на горивата се отчита и ръст в цената на билетите. Как се отразява това на летищния трафик и идва ли краят на евтините самолетни билети?

Само през миналата година столичното летище е обслужило над 68 хиляди полета, голяма част от тях - към основните предпочитани дестинации като Лондон, Виена и Истанбул. Очакванията са броят на полетите да се задържи и тази година, но пътниците вече усетиха увеличението на цената на билетите. Според експертите то е около 20% и е пряко свързано с повишените цени на горивата, но и с отменените полети.

На летището срещаме Айлин Исмаилова, която заминава на поредна командировка във Франкфурт. По лични поводи обаче лети по-често и следи цените на билетите. „Заради ситуацията в Близкия изток не бих предприела пътуване натам. Предвид обстановката със сигурност трябва да има корекция на цените. Каква би била тя - не съм много убедена”, обясни Айлин.

Севделина е на терминала и вече отчита не само промяната в цените, но и липсата на полети.



Минути преди полета за Осло срещаме Бистра Папазова, която предвидливо купува билетите си рано. „Винаги билетите са по-евтини колкото по-рано си ги купиш, така че в момента, в който знаеш, че ще пътуваш, е по-добре да го направиш”, смята тя.

Този съвет дават и експертите, според които самолетните билети тепърва ще поскъпват. Причината - формирането на цената e в пряка свързаност с цените на горивата.

„С около 20% ще се повишат, докато цените се регулират, тъй като ние не очакваме цената да спре на 103 долара. Имаме още 60-70 долара да се качва", твърди Румен Драганов, който е директор на Института за анализи и оценки в туризма.

„Не само горивото е причината. Доста самолети са на земята, което кара авиокомпаниите по някакъв начин да компенсират тези загуби. Вдигането на горивото силно влияе на дългите полети”, заяви председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.



Стотиците спрени полети от Средния и Близкия изток са освободили самолети, но очакванията са това да доведе до по-жестока конкуренция между компаниите. „Когато получите по-висока заетост – над 75% заети места на полета, тогава вашата цена се плаща. Когато пътувате с по-празен самолет затова, че сте поискали по-висока цена, тогава вие сте на загуба. Затова самолетите се ориентират да изчислят цените по такъв начин, че да могат да бъдат пълни с туристи”, смята Драганов.

От българския авиопревозвач не отчитат покачване на самолетите билети, въпреки по-скъпото гориво и допълват, че и най-ниските цени в икономична класа се запазват на нивата от миналата година. „От избухването на военния конфликт до днес се наблюдава покачване в цената на авиационното гориво, но към момента авиокомпанията успява да поеме разликата", заявяват от „България еър”.