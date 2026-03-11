Пътниците на германската авиокомпания Lufthansa трябва да се подготвят за масово отменени полети заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март).

Синдикатът на пилотите Vereinigung Cockpit призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка. Засегнати ще бъдат полетите, изпълнявани от основната компания Lufthansa, както и от дъщерното ѝ дружество Lufthansa Cargo. За първи път в стачката ще бъде включена и регионалната авиокомпания Lufthansa Cityline.

Очакват се закъснения и отмяна на много полети в Германия

Поради напрегнатата ситуация в Близкия изток синдикатът се въздържа от стачни действия миналата седмица. Полетите до региона няма да бъдат засегнати от обявената стачка. Според синдиката това се отнася за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Пилотите от трите авиокомпании, засегнати от стачката, вече гласуваха в подкрепа на протестните действия. В дъщерната компания Eurowings гласуването продължава до понеделник (16 март), поради което нейните пилоти няма да участват в протестните действия тази седмица.

Анулират 12 полета от София заради стачка на летищните работници в Германия

За основната компания това е вторият кръг от стачни действия. На 12 февруари пилотите прекратиха работа за 24 часа. Тогава бяха отменени над 800 полета, което засегна около 100 000 пътници.

Според синдиката стачката е резултат от задънените преговори за пенсионните схеми.

Редактор: Цветина Петкова