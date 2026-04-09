Наблюдава се голям ръст в пътуванията. Когато сравняваме броя на пътуванията с минали години, трябва да правим и тази разлика, че миналата година Великден беше през месец май и се съвпадна с Гергьовденските празници. Тогава за първото десетдневие имахме над един милион пътувания в България, сега имаме около 420 хиляди пътувания, но сме средата на април. Това отчете директорът на Института за анализи и оценка на туризма проф. Румен Драганов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той коментира, че към момента има около 25 хиляди посещения на летище „Васил Левски“ от чужденци и българи, които пристигат всеки ден. По думите му авиокомпаниите предлагат и много атрактивни оферти.

Румен Драганов: Няма основание за поскъпване на самолетните билети и туристическите пакети

„Има една конкуренция в момента да напълниш полета, защото полетът е изчислен на 75% и ако надхвърлиш тези проценти, вече си на печалба. Тук не става въпрос да имаш единична висока цена и по-малко заетост, а да имаш голяма заетост. Оборотът прави прихода и това е феноменът на туризма”, отбеляза проф. Драганов.

„Това, което трябва да направим, е стратегически партньорства за интегрирани туристически продукти както в страната, така и на Балканите, да редуцираме туристическите райони от девет на три, да излезем маркетингово с по-добър продукт. Трябват ни повече туристи и когато повече посещения, това ще бъде борбата с кризата. Ние трябва да направим така, че да имаме повече работа, и чрез повече работа да имаме повече пари. В момента всички правят стратегически партньорства, навсякъде се съюзяват, за да могат да излязат на големите пазари и да дойдат повече туристи”, коментира още той.

Редактор: Ивета Костадинова