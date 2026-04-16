Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“ в Ахтопол.

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество и не представлява опасност. Той беше транспортиран към Военноморска база - Бургас.

