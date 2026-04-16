Най-вероятно превозното средство е било оставено без надзор
Необичаен инцидент привлече вниманието на минувачи в района на Орлов мост, след като лек автомобил се озова в пешеходния подлез.
По първоначална информация колата се е спуснала по стълбите без шофьор зад волана. 69-годишният водач търсил къде да паркира, но не дръпнал ръчната спирачка.
Кола влезе в подлез във Варна, шофьорът твърди, че спирачките отказали
За щастие, няма данни за пострадали хора. На място пристигнали екипи на полицията, които обезопасили района и изясняват обстоятелствата около случилото се. Блогърът Христо Блажев разказа, че е чул грохот и скърцане на метал, а впоследствие видял автомобила да се спуска по стълбите.
Случаят предизвика интерес сред гражданите заради необичайния начин, по който автомобилът е попаднал в подлеза. На шофьора са съставени 2 фиша - за необезопасяване на колата и създаване на опасност. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Столичната община съдейства за изтегляне на колата. На място е заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев, както и екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Действията се осъществяват в координация със служители на полицията. „Реакцията на екипите беше незабавна и координирана. Работим съвместно с полицията, за да бъде ситуацията овладяна възможно най-бързо и безопасно, без риск за гражданите“, отбеляза заместник-кметът по сигурността.
