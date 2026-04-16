Столична община продължава ремонтните дейности по ключови пътни участъци, свързани с домакинството на Джиро д’Италия в София. Столицата ще посрещне третия етап на едно от най-престижните велосипедни състезания в света на 10 май.

През тази седмица строителните екипи работят по бул. „Цариградско шосе” и бул. „Самоковско шосе”. Дейностите са насочени към подобряване на настилката и повишаване на безопасността на движение.

Ремонтите обхващат следните участъци:

- по бул. „Самоковско шосе“ - от Софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген“;

- по бул. „Цариградско шосе“ - от бул. „Копенхаген“ до „Площад на авиацията“.

Ракордират се дъждоприемни шахти и се отстраняват локални неравности по пътната настилка с цел повишаване на експлоатационната ѝ годност и осигуряване на по-добри условия за движение.

Работата по бул. „Самоковско шосе”, което се ремонтира и в двете пътни платна, към момента е във финален етап, изпълняват се довършителни дейности.

Дейностите се извършват поетапно, без пълно спиране на трафика, но с временно стесняване на пътните ленти. Организират се така, че да се избягват часовете с интензивно движение, работи се и през нощта. По бул. „Цариградско шосе” - основно в бус лентата в посока център.

Миналата седмица строителните екипи също извършваха ремонти по бул. „Цариградско шосе”, като дейностите бяха в пътното платно от „Орлов мост” до бул. „Васил Левски”.

Възможни са временни затруднения в движението. Столична община призовава водачите да шофират внимателно и да използват алтернативни маршрути.

