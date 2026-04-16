МС прие двата ключови законопроекта по Плана за възстановяване и устойчивост относно създаване на нова Антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след заседание на правителството. Те са ключови за второто и третото плащания по ПВУ, които бяха забавени.

По отношение на Антикорупционната комисия ключовата промяна, която се предвижда, е в начина на сформиране на този орган, като с цел гарантиране на неговата независимост и политическа неутралност се предвижда мнозинството в новата Антикорупционна комисия да се сформира от органи, които нямат политически характер. Общото събрание на Върховния касационен съд, Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет ще излъчват 3 от 5 членове на Комисията, другите двама ще бъдат избирани от Народното събрание и от президента. Предвижда се ротационно председателство на Комисията за по една година на всеки един от членовете.

Министърът съобщи, че по отношение на механизма за разследване на главния прокурор новата съществена промяна е във въвеждането на фигурата на контролиращ прокурор, който да осъществява надзор върху дейността на прокурора, който ще осъществява разследването на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник. „Съществена промяна, която се предвижда по отношение на двата законопроекта, е тази за въвеждането на автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени прокурорски актове”, каза още Янкулов.

„Правителството подаде искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Страната обаче наследява вече задържани средства по второ и трето плащане, които са обвързани със Закона за антикорупционната реформа и Закона за разследване на главния прокурор", съобщи служебният вицепремиер по европейсĸите средства Мария Недина.

„Срокът за приемане на Закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за главния прокурор - на 22 юни. Средствата, които ще бъдат задържани за двата закона, са съответно 357 млн. евро за антикорупционната реформа и 109 млн. евро за главния прокурор. Кумулативно държавата рискува загуба на почти половин милиард евро”, посочи Недина. Тя допълни, че тези реформи са от съществено значение за българската икономика и общество и не са изискване единствено на Европейския съюз. „Водим разговори с Европейската комисия за леко отлагане, с оглед на това, че Народното събрание трябва да бъде свикано в много кратки срокове. Засега имаме положителни сигнали за отлагане на Закона за антикорупционната комисия, като той може да бъде гласуван в средата на май. В момента всичко е в ръцете на Народното събрание, което трябва да свика комисиите и да гласува реформите, за да се предотврати загубата на тези средства”, обясни вицепремиерът.

