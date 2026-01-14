Със сигурност сте забелязали, че сред евромонетите, които получавате като ресто, освен българските, вече все по-често има и такива от други държави. И това е съвсем нормално – има над 150 милиарда монети в обращение и всяка една от тях е законно платежно средство във всички страни, които използват единната европейска валута, съобщават от Европейската комисия.

За разлика от евробанкнотите, които са идентични за всички държави, монетите имат обща национална страна. Дизайнът е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. Националната страна на евромонетите обаче е специфична за всяка държава и представя изображение, избрано от страната, която ги емитира.

►Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро?

• България

Три различни дизайна са използвани за националната страна на различните купюри на евромонетите в България. Те възпроизвеждат символите, изсечени върху бившите български разменни монети. На всички центове са изобразени и 12-те звезди на европейското знаме.



На монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски – покровител на България и основател на Рилския манастир. В ръцете си той държи кръст и свитък. Изображението включва годината на емитиране, надписа „БЪЛГАРИЯ” (името на държавата на български език) и думата „ЕВРО“ на кирилица.

• Австрия

Дизайнът на австрийските евромонети е избран от национална комисия и утвърден с проучване на общественото мнение. Той е дело на австрийския художник Йозеф Кайзер.

На монетата от 1 евро е представен композиторът Волфганг Амадеус Моцарт, символ на музикалните традиции на Австрия.

• Белгия

Дизайнът на белгийските евромонети е дело на Ян Алфонс Койстерманс, директор на Градската академия за изящни изкуства в Тьорнхаут. В обращение са три серии монети.

Във вътрешната част на всички белгийски евромонети от първата серия е изобразен крал Албер II. Във външната част е разположен кралският монограм – главна буква „A“ с корона над нея − сред 12 звезди, символизиращи Европа, заедно с годината на емисията.

За да спази насоките на Европейската комисия, през 2008 г. Белгия прави малки промени в дизайна. На монетите от втората серия също е изобразен крал Албер II, но кралският монограм и годината на емисията са разположени във вътрешната част на монетата, заедно със знака на монетния двор и кода на държавата − „BE“.

През 2014 г. Белгия въвежда третата серия евромонети, на които е изобразен крал Филип, неговият кралски монограм „FP“ и кодът на държавата „BE“. Знакът на монетния двор е разположен от двете страни на годината на емитиране

• Германия

В Германия държавни представители и специалисти по нумизматика избират три различни дизайна за германските евромонети.

На монетата от 1 евро е изобразен орел – традиционен символ на германския суверенитет, ограден от звездите на Европа. Дизайнът е създаден от Хайнц и Снежана Русева-Хойер. Снежана е българка, родом от село Крушари, Добричко.

• Гърция

В южната ни съседка дизайните на различните купюри евромонети са представени от национален технически и художествен комитет и избрани от министъра на националната икономика и управителя на централната банка на страната.

Те са дело на скулптора Георгиос Стаматопулос. На монетата от 1 евро е представена сова – мотивът е взет от антична атинска монета от 4 драхми (5 век пр. н. е.).

• Естония

Всички купюри на монетите на Естония са с еднакъв дизайн на националната страна. На тях са изобразени контурите на картата на Естония и надписът „Eesti“ (в превод на български - „Естония“).

• Ирландия

Правителството на Ирландия избира единен национален дизайн за всички купюри ирландски евромонети. На тях е изобразена келтската арфа – традиционен символ на Ирландия, допълнена от годината на емисия и надписа „Éire“ („Ирландия“ на ирландски език).

Дизайнът на арфата е дело на ирландския типограф и графичен дизайнер Джарлат Хейз.

• Испания

В обращение са три серии испански монети. Всички те са валидни. На монетите от 1 евро в първата и втората серия е изобразен портрет на крал Хуан Карлос I де Бурбон. За втората серия през 2010 г. в монетите са внесени малки промени, за да се спазят общите насоки на Европейската комисия, като например изписването на годината във вътрешната част на монетата.

През 2015 г. Испания въвежда трета серия монети от 1 и 2 евро, на които е изобразен новият крал Фелипе VІ. Вляво от портрета е разположен надписът "ESPAÑA 2015", а вдясно - знакът на монетния двор.

• Италия

Дизайнът на евромонетите в Италия е подложен на оценка от национална техническа и художествена комисия и впоследствие е представен на обществеността по най-голямата национална телевизия – RAI UNO.

Основните изображения, пресъздаващи шедьоври на известни италиански творци, са различни за всяка купюра. На монетата от 1 евро е пресъздадена известната скица "Витрувиански човек" на Леонардо да Винчи, представяща съвършените пропорции на човешкото тяло, изложена в Gallerie dell' Accademia във Венеция.

• Кипър

Три различни дизайна са използвани за различните купюри на кипърските евромонети.

На монетата от 1 евро е изобразен кръстовиден идол от епохата на халколита (каменно-медната епоха), датиращ от 3000 г. пр. н. е. Този типичен паметник на праисторическото изкуство на острова отразява мястото на Кипър в сърцето на цивилизацията и античността.

• Латвия

Националната страна на монетата от 1 евро в Латвия представлява момиче в народна носия. Изображението е използвано първоначално върху сребърната монета от 5 лата през 1929 г. Дизайнът е дело на Гунтарс Сиетинш.

• Литва

На всички купюри евромонети в Литва е изобразен гербът на Република Литва (Витис), който е един от най-старите гербове в Европа, използвани и до днес.

Дизайнът включва също името на емитиращата държава „LIETUVA“ и годината на емитиране „2015“. Върху монетите са изобразени и 12-те звезди на европейското знаме. Автор на проекта е скулпторът Антанас Жукаускас.

• Люксембург

Дизайнът на евромонетите на Люксембург е дело на скулптора Ивет Гастауер-Клер по силата на споразумение между Херцогския двор и правителството на Люксембург.

На всички люксембургски монети е изобразен профилът на Негово Кралско Височество Великият херцог Анри. На монетите фигурират също годината на емисия и надписът „Lëtzebuerg“ (в превод на български - „Люксембург“).

• Малта

На монетите от 1 евро е изобразена емблемата на Суверенния орден на Малта (известен и като "Орден на хоспиталиерите на Свети Йоан").

По време на управлението на Ордена в Малта (1530–1798 г.) осмовърхият кръст започва да се свързва с острова, а в днешно време често го наричат „малтийски кръст“.

• Нидерландия

В Нидерландия в обращение са две серии монети. И двете са валидни. За първата си серия евромонети страната избира два дизайна, създадени от холандския ювелир и индустриален дизайнер Бруно Нинабер ван Айбен. На монетата от 1 евро е изобразен портрет на кралица Беатрикс и надпис „Beatrix Koningin der Nederlanden“ (на български - кралица на Нидерландия).

На втората серия, въведена през 2014 г., е представено изображението на крал Вилем-Александър и надпис „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (на български - крал на Нидерландия). Знакът на монетния двор е разположен от двете страни на годината на емитиране.

• Португалия

Три различни дизайна са използвани за различните купюри на португалските евромонети. Те са създадени от дизайнера Витор Мануел Фернандеш дош Сантош, който печели предварително проведения за целта национален конкурс. Дизайнът на монетите е вдъхновен от различни исторически символи на Португалия, както и от печатите на първия крал на страната - Афонсу Енрикеш.

На монетата от 1 евро са представени седем замъка и пет герба на Португалия, оградени от 12-те звезди на Европейския съюз. В средата е разположен кралският печат от 1144 г. Изображенията символизират диалога, обмяната на ценности и динамиката на изграждането на Европа.

• Словакия

Три различни дизайна са използвани за различните купюри на евромонетите в Словакия. На монетата от 1 евро е представен двоен кръст, разположен върху три хълма, както е изобразен и на държавния герб на страната. Кръстът символизира християнската вяра, донесена в страната от светите братя Кирил и Методий, а хълмовете - три планински вериги: Татри, Фатра и Матра (в днешна Унгария).

• Словения

Всяка от 8-те купюри на словенските евромонети е с различен дизайн. На монетата от 1 евро е представен портрет на Примож Трубар, автор на първата печатна книга на словенски език, както и надпис на словенски "Stati inu obstati".

Интересен е процесът на избор на изображения за националната страна на словенското евро. Той включва няколко етапа, като в първия се провежда предварителна дискусия с нумизмати, дизайнери и експерти. Обществеността също е поканена да участва, като са събрани общо 669 различни предложения. Те са оценени от деветчленна комисия, съставена от експерти и представители на институции, включително на финансовото министерство и националната банка.

В следващия етап комисията кани петима известни словенски дизайнери, които да предложат свои визии на избраните предложения. Работата им е оценена от специално жури, съставено от художници, дизайнери, професори и ценители на словенското културно наследство. Решението на журито е одобрено единодушно от 9-членната комисия, а в последствие и от правителството.

• Финландия

За своите евромонети Финландия избира три дизайна с изображения, близки до тези на бившите национални монети. Художникът Перти Макинен е създател на основното изображение на монетата от 1 евро – два летящи лебеда. Дизайнът се основава на неговия проект, участвал в конкурс за дизайн на възпоменателна монета по случай 80-годишнината от независимостта на Финландия. Пойният лебед, изобразен на монетата, е националното животно на Финландия.

• Франция

Две серии евромонети са в обращение във френската държава. За дизайн на първата серия са разгледани над 1200 предложения. Комисия под ръководството на министъра на икономиката и финансите се спира на три дизайна – всеки за определени купюри.

Дизайнът, избран за монетата от 1 евро в първата серия, е дело на художника Хоакин Хименес. Изобразено е дърво – символ на живота, приемствеността и растежа, вписано в шестоъгълник и обградено с девиза на Френската република – „Liberté, Egalité, Fraternité“ (Свобода, равенство, братство).

През 2022 г. Франция въвежда втора серия монети от 1 € и 2 €. Новият дизайн включва клонки от дъб и маслина, които образуват дървото на живота и символизират силата, стабилността и мира. Дървото и девизът на Франция са вписани в шестоъгълник.

• Хърватия

Хърватия избира четири дизайна за националната страна на евромонетите с отличителния хърватски шахматен мотив на заден план. Върху всички монети също така са изобразени 12-те звезди на европейското знаме.

На монетата от 1 евро, проектирана от Ягор Шунде, Давид Чемелич и Фран Зекан, е изобразена златка. Златката е вид малък бозайник, чието име носи старата парична единица на страната – куната. Дизайнът включва годината на емитиране и надписа „HRVATSKA“.

• Андора

На 30 юни 2011 г. Андора подписва парично споразумение с Европейския съюз. В резултат на това тя може да използва еврото като своя официална парична единица и да емитира собствени евромонети. Върху всички монети са изобразени 12-те звезди на европейското знаме.

На монетата от 1 евро е изобразена Каса де ла Вал – сграда с културно и историческо значение за страната. До 2011 г. в нея се е помещавал парламентът на Андора.

• Ватикан

В обращение са пет серии монети, емитирани от Ватикана. Всички те са валидни. Първата серия, на която е изобразен папа Йоан Павел ІІ, е емитирана от 2002 г. до 2005 г.

Втората серия, емитирана от юни 2005 г. до март 2006 г., представя герба на кардинал-камерлинга (временния държавен глава на Ватикана) над емблемата на Апостолическата камара в центъра на монетата. В горната част на монетата в полукръг са разположени надписът „SEDE VACANTE“ и годината на емисия, изписана с римски цифри „MMV“. Името на дизайнера „D. LONGO“ е в долната част вляво от централното изображение, а вдясно от него са разположени инициалите на гравьора – „MAC inc“ (на монетите от 1 и 20 цента), „LDS inc“ (на монетите от 2 и 50 цента), „ELF inc“ (на монетите от 5 цента и 1 €) и „MCC inc“ (на монетите от 10 цента и 2 €).

На третата серия, емитирана от април 2006 г. до декември 2013 г., е изобразен папа Бенедикт XVI. Вляво са инициалите на дизайнера „DL“. На четвъртата серия, емитирана за първи път през януари 2014 г., е представено изображението на папа Франциск.

Петата серия, емитирана през март 2017 г., представя герба на суверена на държавата град Ватикан – папа Франциск.

Върху монетите от всички серии са изобразени 12-те звезди на европейското знаме, надписът „CITTÀ DEL VATICANO“, годината на емитиране и знакът на монетния двор „R“

• Монако

Две серии евромонети са в обращение в Монако. На монетата от 1 евро в първата серия са изобразени профилите на принц Рение III и тогавашния престолонаследник принц Албер II.

На монетите от втората серия присъства само портретът на принц Албер II, който управлява Монако от 2005 г.

• Сан Марино

Две серии евромонети са в обращение в Сан Марино, като дизайнът на всяка от осемте купюри е различен.

На монетата от 1 евро в първата серия е изобразен официалният герб на Републиката. Дизайнът на втората серия представлява изображение на крепостта Честа, наричана още втората кула на Сан Марино.

