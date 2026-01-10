"Благодаря на Европейската комисия и на нейното Представителство в България, в частност на г-жа Чобанова, за организацията на това събитие и за поканата да участвам. За мен е удоволствие да се обърна към вас в момент с историческо значение както за България, така и за Европейския съюз. Присъединяването на България към еврозоната е формална институционална стъпка. Но то е и кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция, съгласуване на политики и споделена отговорност — процес, който се развиваше при условия, които невинаги бяха лесни". Това заяви управителят на БНБ г-н Димитър Радев по време на организирана от Представителството на ЕК в София среща с посланиците на страните от ЕС в България.

"През последните години България премина през периоди на вътрешна политическа турбулентност, белязани от фрагментирано управление и повтарящи се изборни цикли. Това, което заслужава да бъде подчертано, е, че въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени. В същото време би било некоректно да не се признае, че фискалната дисциплина — традиционно силна опора на нашата рамка за икономическа политика — беше поставена под натиск. В този смисъл членството в еврозоната не следва да се разглежда като награда за минали резултати, а като рамка, която укрепва отговорността и засилва стимулите за провеждане на предпазлива и ориентирана към бъдещето макроикономическа и фискална позиция", посочва шефът на националната ни банка.

Димитър Радев: Еврозоната е стратегическо надграждане, не загуба на автономия

На практика България функционира като де факто икономика на еврозоната от много години. Валутният борд, обвързан с еврото, изгради стабилни очаквания и оформи избора на политики по начин, съпоставим с участието в Икономическия и паричен съюз — макар и без представителство в неговите органи за вземане на решения. Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството.

"Този преход се осъществява на фона на засилена глобална несигурност. Геополитическото напрежение, икономическата фрагментация, шоковете от страна на предлагането и финансовата волатилност продължават да подлагат на изпитание както икономиките, така и институциите. В такава среда устойчивостта не е функция единствено на мащаба. Тя зависи от надеждността на институциите, предвидимостта на политиките и способността за колективни действия", посочва Радев.

Димитър Радев: България няма да повтори гръцкия сценарий при влизането си в еврозоната

По думите му ролята на Европа в този контекст е централна. Еврозоната не е просто парична система; тя е котва на стабилност в една все по-сложна глобална система. Нейната сила произтича от основаното на правила сътрудничество, институционалната дълбочина и координираните действия. Разширяването на еврозоната, когато е основано на реална подготвеност, укрепва тези качества и засилва целостта на общата рамка.

"България подхожда към членството в еврозоната с ясно осъзнаване на своята отговорност. Ние не възприемаме участието си в Европейската централна банка и Евросистемата като защита от необходимостта от адаптация, а като ангажимент към дисциплина, последователност и конструктивно участие — особено при по-сложни и изискващи обстоятелства", заявява управителят на БНБ.

И Допълва:" Позволете ми също така да отбележа присъствието на Негово Светейшество Патриарха. Това следва да се разбира не в конфесионален смисъл, а като израз на институционална приемственост и обществено доверие. България, както и много европейски общества, цени символите на стабилност и устойчивост — същата логика, която стои в основата на нашата парична рамка и намира отражение в дизайна на българските евро монети, съчетаващи националното наследство с общата европейска валута".

Димитър Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива на външните сътресения

В заключение в речта си Радев изрази искрената си признателност към Комисията и "към всички вас — както и към държавите, които представлявате — за вашата последователна ангажираност и подкрепа". "Приемането на еврото не се постига в изолация. То се основава на доверие, сътрудничество и задълбочен диалог между националните институции и европейските партньори. Вашата роля в този процес беше както конструктивна, така и съществена. Присъединяването на България към еврозоната следва да се разбира по-малко като церемониален етап и повече като институционална консолидация — такава, която укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент", допълва Радев.

