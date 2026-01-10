Снимка: iStock





Данните са на Асоциацията на българските банки
Асоциацията на българските банки предостави последни данни за прехода на страната ни от лева към еврото. Само в дните около Нова година са направени над 1 милион и 200 хиляди тегления от банкомати.
Пак за този период са направени над 5 милиона и 400 хиляди плащания през ПОС-терминали. А в първите два работни дни на януари - това са пети и шести - над 240 000 клиенти са обслужени в банкови клонове. Тегленията от банкомат са над един милион и 500 хиляди.
