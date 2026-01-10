Извънредно в съботния ден голяма част от банките в България ще работят, за да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро. Големи градове като Клисура, Съединение, Перущица и Симеоновград обаче се оказаха без клонове. Имат само пощенски станции.

В центъра на град Съединение екип на NOVA срещна Любка Ралева. Обяснява ни, че освен в местната поща другаде не могат да се обменят левове в евро.

Редица банкови клонове в цялата страна ще работят извънредно през януари

„Нямаме банка, нямаме банков клон. Затворен е клонът от няколко години. Това ни създава големи трудности. Трябва да пропътуваме или до Пловдив или до Стамболийски, до някои по-голям град, за да си обменим пари”, обяснява Любка.

„В община Съединение нямаме банков клон от 8-9 години”, обясни кметът Георги Руменов.

В пощата на Съединение работят две гишета, които с предимство изплащат пенсиите. Още на обед обаче предвиденият лимит за деня се изчерпва и евробанкнотите за обмяна свършват. Парите за пенсии също се изчерпват до обед. Взимат само тези, които са по график за деня.



От двата банкомата в града само единият функционира. Другият не работи от няколко дни.



Липсата на банков клон в града, в който живеят над 5300 души създава сериозни проблеми и за местния бизнес. Собствените на малки магазини са принудени всяка сутрин да пътуват до Пловдив, за да се снабдяват с евроцентове.



В Съединение има над 10 предприятия, в които се трудят повече от 2 000 души. Приключват работа в 17:00 часа, когато банките в Пловдив затварят и обмяната в евро е невъзможна.

Кметът на града няколко пъти вече е водил преговори с различни банки, които в случая биха улеснили и гражданите и фирмите в Съединение.



„Нямаме към момента положителен отговор от разговорите, които сме водили с банки за откриване на физически офис на територията на град Съединение. Категорично един банков клон би бил добре уплътнен откъм работа и от населението, и от фирмите, които са на територия на града”, смята кметът.