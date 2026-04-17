Дисциплината, подготовката и доверието са ключовите фактори за успешното приемане на еврото в България. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на събитие на Атлантическия съвет, проведено в рамките на пролетните срещи на Международен валутен фонд и Световната банка във Вашингтон.

По думите му присъединяването към еврозоната е резултат от дългогодишен процес, а не от краткосрочно решение. „Еврото не създава доверие - то го затвърждава“, подчерта Радев, като отбеляза, че страната е извървяла път на подготовка в продължение на десетилетия.

Той посочи, че валутният борд в България е допринесъл за стабилна финансова дисциплина и за поддържането на едно от най-ниските нива на публичен дълг в Европа. Допълнителен принос за готовността на страната имат участието във валутния механизъм ERM II и в Банковия съюз на ЕС, които са помогнали за съгласуване на политики и изграждане на институционален капацитет.

Радев акцентира и върху значението на общественото доверие, като отбеляза, че прозрачността и активната комуникация с бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор са били решаващи за подкрепата към процеса.

В рамките на форума бяха обсъдени и перспективите пред еврозоната. Според Мартин Кохер разширяването на валутния съюз остава ключово, а Европейска централна банка трябва да продължи да бъде пример за независимост.

Експерти отбелязаха, че интересът към еврото се засилва и в държави извън еврозоната, като решаващ фактор за присъединяване остава политическата воля и обществената подкрепа.

