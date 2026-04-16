Районен съд – Велико Търново остави за постоянно в ареста 41-годишния мъж, задържан за педофилия с непълнолетно дете. Делото се гледа при закрити врата, поради чувствителността на информацията, а именно – насилваното и филмираното деяние е между баща и дъщеря.

Припомняме, че преди два дни ГДБОП задържа 41-годишен мъж за блудство с малолетно

момиче, създаване и държане на порнографски материали. Деянията са извършени в периода от 21 септември 2024 г. до 13 септември година по-късно във Велико Търново.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново. Най-тежкото наказание по обвиненията предвижда лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години.