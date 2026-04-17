Жители на Монтанско се готвят за протест след катастрофа с 2 жертви. Инцидентът е станал на Великден. Жертвите са 24-годишно момиче и нейният дядо, на 74 г., който е управлявал автомобила. Други трима младежи са в болница. Всички са роднини и са пътували в един автомобил, когато са ударени от камион, който превозва мляко.

Инцидентът е станал на пътя Монтана–София, край село Мездрея. След като е ударен, лекият автомобил се е преобърнал няколко пъти.

Тежка катастрофа с двама загинали в Монтанско

22-годишно момиче е транспортирано в много тежко състояние от Монтанската болница към „Пирогов“. Другите две момчета са в по-добро състояние.

Заради тази тежка трагедия местните жители организират протест.

„Аз съм първият, озовал се на мястото. Гледката беше страшна, нямам думи да я опиша. За пореден път – инцидент с жертви”, разказва Петър. „Трима бяха изпаднали от колата в канавката, двама бяха вътре. Лично не видях кои са”, разказа още Петър, който се обажда на 112.

„Започнахме да регулираме движението, защото колите, както винаги, летяха и от двете посоки. Имаше и газова бутилка, страхувахме се да не стане пожар”, разказа още Петър.

Протестиращите казват, че в района и друг път е имало катастрофи с жертви.

„Кръстовището действително е много опасно. Подавали сме сигнали, писала съм и до полицията. Казаха, че ограничението е 90 км/ч и нищо не могат да направят. Затова сме се събрали – да настояваме АПИ да обърне внимание и да се въведе ограничение от 60 км/ч, защото колите минават не с 90, а с над 120 км/ч”, каза кметът на село Мездрея, Катя Иванова.

Хората настояват за ограничителни знаци, както и да се почисти растителността. Организират протест следващата събота.

От АПИ отговориха, че след съгласуване се предвижда поставяне на знаци с ограничение до 60 км/ч както на въпросното кръстовище, така и на други кръстовища на околовръстното на град Берковица.