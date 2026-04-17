Иранците вече могат да получават телефонни обаждания от чужбина, освен това достъпът до интернет в Иран е частично възстановен. Той беше блокиран от края на февруари, когато САЩ и Израел атакуваха страната и избухна война.

Правителството на Ислямската република разреши отново международните разговори по стационарните телефони "като част от постепенното облекчаване на ограниченията на комуникациите". Обажданията до мобилни телефони обаче остават блокирани, съобщават ирански медии.

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

Услугите на Google също вече са достъпни след близо 50-дневно прекъсване, но за момента са нестабилни.

Правителството блокира до голяма степен достъпа до глобалния интернет малко след началото на атаките на 28 февруари. Разрешен беше само така нареченият национален интернет, който дава достъп единствено до одобрени от правителството уебсайтове.

Малка част от военните и силовите структури обаче запазиха пълния си достъп до интернет, без ограничения.

Какво предвижда споразумението за прекратяване на огъня в Иран

Официално правителството оправда прекъсването със съображения, свързани със сигурността, но според наблюдатели авторитарното ръководство е искало главно да предотврати разпространяването в социалните мрежи на репортажи, изображения и видеоклипове за истинските мащаби на щетите от войната и за настроенията в страната.

В средата на миналата седмица влезе в сила двуседмично примирие между САЩ и Иран.

