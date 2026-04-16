Двама души са предадени на съд за предполагаема документна измама, свързана с обществена поръчка на Община Берковица. Делото е внесено от Районната прокуратура в Монтана.

Случаят е свързан с проект за реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“ и парк в града, възложен през 2020 г. на частна фирма. Стойността на договора е над 1,27 млн. лева.

Според разследването през ноември 2021 г. са подписани документи, че строителните дейности са изпълнени почти изцяло. На тази база общината е изплатила над 1,26 млн. лева на изпълнителя.

Проверки на контролните органи обаче установяват сериозни нарушения. Част от дейностите не били извършени, а други са изпълнени с по-евтини материали или в отклонение от проекта. Експертиза показва, че реалната стойност на извършените работи е значително по-ниска - около 989 хил. лева. Разликата от над 276 хил. лева се счита за щета за публичните средства.

Според обвинението служителка от Общината подписала документи с невярно съдържание, с което позволила на фирмата да получи пари без основание. Тя действала в съучастие с представител на изпълнителя, който също е обвиняем.

Делото предстои да бъде разгледано в съда.

