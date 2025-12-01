Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет Иван Портних и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителната агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент). Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране.

Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и сгради. Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. Това се случило с помощта на длъжностни лица от „Морска администрация“.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), с допълнителни очаквани щети за националния бюджет от 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред наказание от две до осем години затвор. Останалите обвиняеми ги грози до пет години лишаване от свобода. Съдът също така може да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), след съмнения за евентуални сериозни нередности. Главна дирекция „Национална полиция“ проведе допълнителни разследващи действия.

