„Примирието между Израел и Ливан е ключов елемент от другите преговори – между САЩ и Иран, които практически не са започнали. Но целите на Израел и на САЩ в тази война за различни. По тази причина примирието Израел-Ливан е не съвсем сигурно, крехко". Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова.

„Разговорите между Израел и Ливан определят и другото. САЩ играят сложна роля - те трябва едновременно да преговарят и със съюзник, какъвто им е Израел, и с противник, какъвто е Иран”, обясни Поптодорова.

Тя коментира, че разговорите би следвало да започнат, тъй като обявеният срок за примирие до 21 април изтича.

„Трябва или доста бързо да се договори удължаване на този срок, или да се седне с първа наченка на разговори между Иран и САЩ", обясни Поптодорова.

Тя коментира още, че ролята на Исламабад прави голямо впечатление.

Споразумението между Ливан и Израел за примирие, журналистът и международен анализатор Махомед Халаф определи като „историческо”.

„За първи път имаме премиер и президент, които имат смелост да обявяват, че са готови за директни преговори с Израел. Това става защото има подкрепа вътре в страната Иран вече да няма роля. Успехът на правителството е, че раздели проблема в Ливан – проблема с „Хизбула” от това, което се случва в Иран. Обявяват военната структура на „Хизбула” извън закона. Това е прецедент”, каза Халаф.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова