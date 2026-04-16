Сигнал за поставено взривно устройство наложи незабавна евакуация на Съдебната палата. Всички заседания за деня са отменени, а достъпът до сградата остава строго ограничен, предава „Булфото”.

Снимка: Булфото

Районът е отцепен. На място има засилено присъствие на полиция, пожарна и екипи на спешна помощ. Специализирани звена за борба с тероризма и обезвреждане на взривни устройства ще извършат детайлна проверка. Органите на реда призовават гражданите да избягват района, докато не се установи категорично, че реална заплаха няма.

Снимка: Булфото

Редактор: Ина Григорова