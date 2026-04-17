Великобритания обмисля въвеждането на входни такси за чуждестранни туристи в някои от най-известните си музеи. Идеята предизвика остра реакция от държави и организации, настояващи за връщане на културни ценности.

Проучват се ползите от мярката и възможностите тя да подпомогне финансирането на изкуствата.

Безплатният достъп до националните музеи във Великобритания беше въведен през 2001 г. при премиера Тони Блеър, за да направи културата по-достъпна. В центъра на спора е Британският музей, срещу когото има дългогодишни искания за връщане на експонати като скулптурите от Партенона на Гърция и бронзовите фигури от Бенин в Нигерия.

Редактор: Ралица Атанасова