Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви, че правителството работи в усложнена международна обстановка, която оказва пряко влияние върху икономиката и цените у нас. По думите ѝ най-сериозното предизвикателство е съчетанието между външна криза и вътрешни структурни слабости като липсата на приет бюджет, административната тежест и бавното вземане на решения.

„Най-тревожно е, че трябва да устояваме кризисна ситуация, когато нашата система не е достатъчно устойчива“, посочи тя.

Министърът на икономиката: Не се предвижда таван на цените или намаляване на ДДС

Министърът подчерта, че държавата прилага „консервативен и таргетиран подход“ при подкрепата за бизнеса. Първите мерки са насочени към транспортния и земеделския сектор, които са най-силно засегнати от поскъпването на горивата и торовете. Сред тях са разсрочване на лизингови плащания, по-лесен достъп до оборотни кредити с държавни гаранции и допълнително субсидиране на обществения транспорт.

„Целта е да осигурим ликвидност в момент на криза, без да се раздават средства без ясна насоченост“, обясни Щонова.

По отношение на горивата тя отбеляза, че въпреки ръста в цените, страната е в стабилна позиция и не се очаква недостиг. „Имаме рафинерия и достатъчно ресурси - не може да се говори за липса на горива“, каза министърът, като допълни, че пазарът сам по себе си ограничава потреблението чрез по-високите цени.

Сходна е ситуацията и при торовете. Според Щонова България разполага с достатъчни количества и дори е износител. Тя се обяви против ограничаване на износа, тъй като това би навредило на конкурентоспособността на производителите. В същото време институциите следят за евентуални спекулативни практики.

Относно инфлацията министърът призна, че ценовият натиск се засилва, но подчерта, че част от поскъпването е глобално. Държавата разчита на засилен контрол и мониторинг на цените. „Около 10% от увеличенията се оценяват като необосновани и подлежат на проверки“, уточни тя.

Щонова беше категорична, че няма да се въвеждат тавани на цените. „Това е мярка, която води до дефицити и в крайна сметка вреди на най-уязвимите“, аргументира се тя.

По отношение на бъдещите политики министърът заяви, че мерките ще се прилагат поетапно и според развитието на ситуацията, като приоритет ще бъде подкрепата за най-уязвимите групи, а не масово раздаване на средства.

Що се отнася до икономическите прогнози, Щонова посочи, че към момента не очаква тежка криза, но всичко зависи от продължителността на конфликта в Близкия изток. „Има ценови натиск, но при бързо успокояване на ситуацията икономиката може да се стабилизира в рамките на месеци“, каза тя.

Министърът подчерта, че ключово за финансовата стабилност остава ограничаването на разходите, а не поемането на нов дълг. Тя призова следващото Народно събрание да се фокусира върху намаляване на дефицита, реформи и по-ефективна администрация, както и върху изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Редактор: Цветина Петкова