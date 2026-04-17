Светли петък е ден от Светлата седмица след Великден, посветен на Свети апостол Петър.

На този ден се отбелязва и празникът Живоприемни източник, посветен на Пресвета Богородица. Той е свързан с обновлението на храм, намиращ се извън стените на Цариград, известен като „Балъклъ“. Имен ден празнуват Жива, Живка, Живко и Зоя.

Светлата седмица започва на втория ден след Великден и е време, в което се прославят светите апостоли и Света Богородица. Тя завършва с неделята, наричана още втора Пасха. Седмицата носи името „Светла“, защото Възкресението на Христос символизира просветление за всички. Нарича се още Нова неделя, тъй като с нея започва поредица от недели, посветени на Христовото Възкресение.

Светла сряда е - ден, наситен с традиции и обреди за плодородие, здраве и закрила

Последният ден от този период е известен и като Томина неделя. Тогава се припомня евангелското събитие, при което Христос се явява на своите ученици, включително и на апостол Тома.

Томина неделя е свързана с историята на апостол Тома - един от дванайсетте ученици на Иисус, който първоначално не повярвал във Възкресението. След като чул за празния гроб, той поискал лично да се увери, като докосне раните от гвоздеите на Христос. Осем дни след Възкресението Иисус му се явил и така Тома се убедил в истината. Той паднал на колене и помолил за прошка. Оттогава идва и нарицателното „Тома Неверни“, а неделята след Великден остава известна като Томина неделя.

