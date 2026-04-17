Два дни до предсрочния вот за 52-ото Народното събрание. Подготовката за вота е на финалната права.

Днес машините за гласуване потеглят към различни точки на страната под охраната на МВР. В над 9300 секции ще се гласува с машина. Устройствата тръгват към Бургас след 15:00 ч.

Първи изборен район - Благоевградски, пък е включен в пилотен проект на ЦИК и Министерството на електронното управление, чрез който избиратели с увредено зрение ще гласуват чрез тактилни шаблони. Те ще бъдат изработени пилотно за още четири изборни района - един в Пловдив и трите в София.

Редактор: Мария Барабашка