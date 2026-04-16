С цел гарантиране на политическите права на гражданите и бързата реакция за противодействие на престъпления, свързани с изборите, продължава активната работа на Националното междуведомствено звено, пишат от държавното обвинение.

От там напомнята, че в звеното участват представители на Прокуратурата, МВР и ДАНС и функционира от откриването на предизборната кампания на 20 март 2026 г.

Служебният кабинет с призив за активност от прокуратурата срещу опитите за манипулиране на вота

Прокуратурата активно подпомага и подкрепя усилията на служителите на МВР и на другите държавни органи, ангажирани в противодействието на нарушения и/или престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите, пишат от държавното обвинение.

При събран достатъчен обем от доказателства, прокуратурата пристъпва и към привличане към отговорност на съответните лица. Съобразно законовите разпоредби преценката за това е изцяло на наблюдаващите прокурори, ангажирани по конкретните производства.

Прокуратурата следи и за стриктното приложение на закона от държавните органи в случай на нарушение на правата на гражданите.

Постъпилата от прокуратурите в страната информация за образувани преписки и досъдебни производства своевременно се обобщава. За подобряване на взаимодействието функционират областни междуведомствени звена с участието на окръжен прокурор, директор на Областна дирекция на МВР и представител на ДАНС.

Обобщена информация за нарушенията и престъпленията, свързани с изборите за 52-ро Народно събрание, ще бъде предоставена от Националното междуведомствено звено след изборите, пишат от държавното обвинение.

И напомнят, че граждани и организации могат да подават сигнали и жалби до съответните прокуратури. Активната работа на държавното обвинение по противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес, ще продължи и в изборния ден, както и след приключването му.

