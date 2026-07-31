Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
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Епицентърът му е бил на дълбочина около 3 километра
Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси района на Кампи Флегрей близо до южния италиански град Неапол. Трусът е причинил прекъсвания на електрозахранването, наруши движението на влаковете и метрото и нанесе щети на някои сгради, съобщиха властите.
Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Южна Италия
A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026
Земетресението е регистрирано в 19:46 ч. местно време (17:46 GMT). Епицентърът му е бил в района на Кампи Флегрей, западно от Неапол, на дълбочина около 3 километра, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология.
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Италианската противопожарна служба съобщи, че има сигнали за незначителни щети по сгради в Неапол и околностите му, но допълни, че екипите ѝ не са получили спешни сигнали за помощ или спасяване на жители. Като предпазна мярка местните железопътни линии и метрото бяха временно спрени, съобщиха местните власти.
Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026
Италианските медии определиха труса като едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в района. В някои квартали хората излезли панически на улицата, след като усетили силните трусове.
Video: Landslide captured in Pozzuoli after powerful 4.7 earthquake near Naples https://t.co/2erE2uLCWQ pic.twitter.com/husMbQshMF— Cedar News (@cedar_news) July 31, 2026
Кампи Флегрей - гъсто населена вулканична калдера, обхващаща голяма част от западен Неапол, през последните години е обект на все по-честа сеизмична активност, което накара правителството да засили наблюдението на района.Редактор: Станимира Шикова
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