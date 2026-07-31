Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Пилотът е успял да катапултира
Самолет F-35B на Корпуса на морската пехота на САЩ се разби в близост до пистата на авиобаза "Мирамар" край Сан Диего. Военен говорител определи инцидента като „авиационно произшествие“.
„Пилотът катапултира и беше открит и спасен“, заяви говорителят, без да даде повече подробности или да съобщи какво е състоянието му.
Изтребител F-35 на САЩ се разби в щата Калифорния
Видео от мястото показва множество превозни средства и екипи, които обливат района на катастрофата с вещество, което изглежда като вода или противопожарен забавител на горенето.
Катастрофата е предизвикала пожар в сухите треви в района, като околността е останала обгоряла и почерняла. Засега не е ясно каква е причината за инцидента. Военният говорител добави, че „ще бъде предоставена допълнителна информация с развитието на ситуацията“.Редактор: Станимира Шикова
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