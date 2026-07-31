Самолет F-35B на Корпуса на морската пехота на САЩ се разби в близост до пистата на авиобаза "Мирамар" край Сан Диего. Военен говорител определи инцидента като „авиационно произшествие“.

„Пилотът катапултира и беше открит и спасен“, заяви говорителят, без да даде повече подробности или да съобщи какво е състоянието му.

Изтребител F-35 на САЩ се разби в щата Калифорния

Видео от мястото показва множество превозни средства и екипи, които обливат района на катастрофата с вещество, което изглежда като вода или противопожарен забавител на горенето.

Катастрофата е предизвикала пожар в сухите треви в района, като околността е останала обгоряла и почерняла. Засега не е ясно каква е причината за инцидента. Военният говорител добави, че „ще бъде предоставена допълнителна информация с развитието на ситуацията“.

Редактор: Станимира Шикова