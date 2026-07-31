Четири жени отправиха тежки обвинения срещу американския актьор и музикант Джаред Лето, като твърдят, че са станали обект на сексуални посегателства, заплахи или неподходящо поведение, когато са били тийнейджърки. Разказите им са включени в новия документален филм на „Би Би Си“ „Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд“. Лето отхвърля категорично всички обвинения и заявява, че никога не е извършвал сексуално посегателство.

Общо десет жени са разговаряли с екипа на „Би Би Си“ за предполагаемо сексуално неподходящо поведение от страна на актьора и фронтмен на групата „30 seconds to Mars“. Девет от тях разказват публично историите си за първи път. Четири твърдят, че преживяното от тях може да представлява престъпление. Те са представени с имената Изабел, Алекс, Клара и Ета, които са псевдоними, използвани за защита на самоличността им.

Четири жени обвиняват Джаред Лето в сексуални престъпления

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Предполагаемите случаи са от периода между 2002 и 2016 г. По това време жените са били на възраст между 16 и 19 години, а Лето - между 30 и 40 години. „Би Би Си“ посочва, че е проверила част от разказите чрез разговори с близки и приятели, на които жените са споделили за случилото се още тогава. В някои случаи журналистите са видели снимки, електронни съобщения, текстова кореспонденция и други материали, които според медията подкрепят твърденията им. AP News отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди обвиненията.

Изабел: Твърдение за посегателство в баня на мотел

Жената, представена като Изабел, разказва, че предполагаемото посегателство е станало през 2002 г., когато тя била на 17 години. По това време работела в магазин в Лас Вегас и се запознала с Лето, след като показала обекта на него и негови приятели.

По думите ѝ впоследствие се съгласила да се срещне с актьора в хотела му. Докато го чакала да се приготви, той я повикал в банята, за да разговарят, докато се къпе. Изабел твърди, че Лето внезапно започнал да я целува, след което хванал ръката ѝ и я принудил да участва в сексуален акт.

Тя казва, че се отдръпнала и заявила, че иска да си тръгне. Според разказа ѝ Лето излязъл от банята, огледал се дали в коридора има хора и едва след това я пуснал да напусне стаята.

Днес жената е на около 40 години. Пред „Би Би Си“ тя обяснява, че дълго време е обвинявала себе си и е смятала, че случилото се е последица от собствената ѝ наивност. Едва много по-късно започнала да възприема преживяното като сексуално посегателство.

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Клара: Сексуална връзка на 17 години

Жената, наречена Клара, твърди, че за първи път е правила секс с Лето през 2006 г., когато била на 17 години, а той - на 34.

Според нейния разказ мъж, свързан с музиканта и значително по-възрастен от нея, се приближил до нея зад кулисите на концерт на „30 seconds to Mars“ и взел телефонния ѝ номер от името на Лето.

По-късно Клара отишла в дома му в Калифорния заедно със своя приятелка. Тя твърди, че двамата правили секс, докато приятелката ѝ чакала в друга стая. Според нея това било първото от общо три или четири посещения в дома му.

Клара разказва, че двамата са разговаряли за факта, че възрастта за сексуално съгласие в Калифорния е 18 години. Тя повдигнала въпроса, тъй като баща ѝ работел в правоохранителните органи. По думите ѝ Лето не приел темата като сериозен проблем.

Жената твърди още, че актьорът искал от нея да го нарича „татенце“ и да се държи като малко момиче или като „неговото малко момиче“. Клара определя себе си по онова време като изключително наивна и уязвима и казва, че едва с годините е осъзнала колко тревожно е било това поведение.

Сексуален контакт между пълнолетен и лице под 18-годишна възраст в Калифорния може да се квалифицира като престъпление, независимо дали непълнолетният твърди, че е дал съгласие. Именно затова „Би Би Си“ и The Guardian представят разказа на Клара като твърдение за сексуален контакт с лице под законовата възраст за съгласие.

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Алекс: Твърдение за заплаха в хотелска стая

Третата жена, представена като Алекс, разказва, че била на 19 години, когато се оказала сама с Лето в хотелска стая. По думите ѝ тя била поканена на събиране и не очаквала да остане насаме с него.

Алекс твърди, че се почувствала застрашена и предложила да спи на шезлонг или канапе в стаята, вместо в леглото. Според нейния разказ Лето отправил към нея заплаха със сексуално насилие.

The Guardian и AP описват обвинението като твърдение за заплаха от сексуално посегателство. Няма публично разкрити допълнителни данни за самоличността на Алекс или за точното място и година на предполагаемия инцидент.

Ета: Сексуални разговори, предложения и договор за мълчание

Жената, представена като Ета, твърди, че се запознала с Джаред Лето през 2014 г., когато била на 16 години. Тя посетила агенция за модели в Лос Анджелис заедно с майка си, а актьорът проявил интерес към желанието ѝ да се занимава с мода.

Според Ета Лето поискал електронния ѝ адрес, като обяснил, че може да покани нея и майка ѝ на свое парти след наградите „Оскар“. Скоро след това комуникацията им преминала към телефонни разговори със сексуално съдържание.

Тя твърди, че Лето знаел възрастта ѝ, но въпреки това ѝ задавал интимни и откровени въпроси, включително дали е девствена и какви сексуални предпочитания има. По думите ѝ поне веднъж той споменал възможността двамата да правят секс.

Ета казва, че се чувствала нервна и неудобно, но на 16 години ѝ било трудно да поставя ясни граници и да отказва.

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Според разказа ѝ Лето попитал дали може да даде телефона ѝ на свой приятел, който би могъл да ѝ помогне професионално. Мъжът, когото тя познавала като Кристиан, започнал да ѝ звъни и да ѝ предлага да участва в порнографски снимки, като според нея заявявал, че непълнолетието ѝ не е проблем.

Ета твърди, че Лето и „Кристиан“ задавали сходни сексуални въпроси и че не би се изненадала, ако в действителност става дума за един и същи човек, който използва различен глас или самоличност. Други две жени също разказват, че освен от Лето са получавали сходни обаждания от мъже и са подозирали, че може да е бил самият той, представящ се за други хора.

През 2016 г. Ета получила обаждане, в което, според думите ѝ, Лето съобщил, че негов адвокат иска да ѝ изпрати договор за неразкриване на информация. Тя отказала да подпише документа. „Би Би Си“ заявява, че е видяла проекта на споразумението, както и свързани с него съобщения и електронни писма.

Тейлър: Твърдение за неподходящо поведение към 14-годишно момиче

В документалния филм участва и жена, представена като Тейлър. Нейният случай не е сред четирите основни обвинения за предполагаемо престъпно поведение, но е включен като пример за неподходящо отношение към непълнолетни фенки.

Тейлър твърди, че била на 14 години, когато се срещнала с Лето на фестивал през 2005 г. Тя била заедно с майка си и подала тениска, която актьорът да подпише.

По думите ѝ той настоял да постави автографа върху областта на гърдите ѝ, направил сексуален коментар за тялото ѝ и наредил на охранител да я отведе зад сцената. Майка ѝ се намесила и попречила това да се случи.

Тейлър подчертава, че било очевидно, че е много млада. Според нейния разказ дори след реакцията на майка ѝ Лето продължил с неподходящите коментари.

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Твърдения на бивши служители на групата

„Би Би Си“ е разговаряла и с двама души, които са работили с „30 seconds to Mars“. Те твърдят, че членове на екипа се чувствали неудобно от начина, по който Лето общувал с много млади фенки.

Според разказите им актьорът понякога канел тийнейджърки в гримьорната си зад кулисите или в къща, използвана за музикални записи. Голямата възрастова разлика между него и момичетата предизвиквала тревога сред част от служителите.

Авторите на документалния филм разглеждат тези свидетелства като част от предполагаем повтарящ се модел, а не като отделни и несвързани случаи. Тези твърдения обаче също не са независимо потвърдени от AP News.

„Би Би Си“ открила над 120 обвинения и твърдения в интернет

В хода на разследването „Би Би Си“ е преброила повече от 120 отделни онлайн твърдения, свързани с поведението на Джаред Лето към жени. Част от тях са стари публикации в социалните мрежи, форуми и медии и не всички са потвърдени или включени в документалния филм.

Журналистите посочват, че слухове и обвинения срещу актьора се разпространяват от десетилетия, но рядко са били обект на мащабно разследване от голяма международна медия.

Предишните обвинения

През 2025 г. американският DJ Али Тайлз публично заяви, че Лето е опитал да я насили, когато била на 17 години. Нейното име е публично, за разлика от псевдонимите, използвани от повечето участнички в документалния филм.

Същата година бе публикувано разследване, в което девет жени обвиниха Лето в сексуално неподходящо и според някои от тях хищническо поведение. Част от жените твърдяха, че контактите са започнали, когато са били непълнолетни.

Сред публично назованите жени беше и моделът Лора Ла Рю, която твърди, че Лето започнал да проявява интерес към нея, когато била на 16 години. Представители на актьора отхвърлиха обвиненията, като определиха част от тях като доказуемо неверни.

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Позицията на Джаред Лето

„Би Би Си“ заявява, че многократно е потърсила Джаред Лето за коментар още по време на подготовката на документалния филм, но той не е отговорил на конкретните обвинения преди излъчването му.

След публикуването на разследването Лето изпрати позиция до Associated Press. В нея той заявява, че никога през живота си не е извършвал сексуално посегателство и определя твърденията като напълно неверни.

Актьорът отрече и обвиненията от публикацията на Air Mail през 2025 г. Към момента няма публична информация срещу него да са повдигнати обвинения от прокуратура или да е осъден във връзка с разказите в документалния филм.

Джаред Лето е на 54 години. Той е носител на „Оскар“ за поддържаща мъжка роля във филма „Клубът на купувачите от Далас“ и е познат още с участията си в „Боен клуб“, „Реквием за една мечта“, „Отряд самоубийци“ и „Блейд Рънър 2049“. Паралелно с актьорската си кариера е вокалист на рок групата „30 seconds to Mars“.

Редактор: Цветина Петкова