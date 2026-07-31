Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за първи път ще посетят Украйна през следващите дни. Визитата се подготвя за втората половина на август, около честванията на 35-ата годишнина от независимостта на Украйна.

Посланикът на страната в САЩ Олга Стефанишина потвърди, че подобно посещение е планирано, но уточни, че датата все още не е определена. Ако визитата се състои, това ще бъде първото посещение на Уиткоф и Къшнър в Киев, след като досега двамата многократно са пътували до Москва.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър идват в Европа за среща със Зеленски

Договорката за посещението е била постигната по време на срещата между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 28 юли. Преди разговорите Зеленски провел телефонен разговор с двамата американски пратеници, посветен на възможностите за възобновяване на мирния процес.

Последната визита на Уиткоф и Къшнър в Русия беше на 22 януари, когато те разговаряха с руския президент Владимир Путин, но без да бъде постигнат напредък в усилията за прекратяване на войната.

Новината идва на фона на засилващите се контакти между Вашингтон и Киев. По-рано този месец Тръмп обяви, че САЩ са готови да предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“.

Пратениците на Тръмп са в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Редактор: Цветина Петкова