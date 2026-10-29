Италиански военен самолет за ранно предупреждение и въздушно наблюдение е извършил полет над северозападната част на Черно море, близо до румънското крайбрежие. Машината е действала в район, в който данните от платформите за проследяване на въздушния трафик показват значителни електронни смущения. Полетът привлича внимание на фона на поредицата от нападения срещу търговски кораби в Черно море и засиленото наблюдение на региона от страна на НАТО, съобщи специализираното издание ItaMilRadar.

Става въпрос за самолет Gulfstream E.550 CAEW на италианските военновъздушни сили, с регистрационен номер MM62293 и позивна IAM1495. Според публикуваната информация той е излетял от военновъздушната база „Пратика ди Маре“ в Италия.

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По време на мисията самолетът не е излъчвал публично достъпни данни чрез системата ADS-B, която позволява проследяването на въздухоплавателни средства. Това е затруднило установяването на точния му маршрут чрез общодостъпните платформи за наблюдение на авиационния трафик.

Данните от проследяването показват зони на интензивни електронни смущения в района на полета. Най-силно изразени са те на юг и изток от Румъния, като обхващат значителни части от Черно море.

Подобни смущения могат да нарушат работата на сателитните навигационни системи и да затруднят определянето на точното местоположение на самолети и кораби. Те са особено важен фактор в Черноморския регион, където войната в Украйна е съпроводена с широко използване на средства за радиоелектронна борба.

Наличието на смущения обаче не доказва кой ги причинява. От публикуваните данни не може да се установи и дали те са повлияли пряко на полета на италианската машина.

Gulfstream E.550 CAEW е специализиран самолет, оборудван със системи за далечно радиолокационно наблюдение, ранно предупреждение и координация на военни операции. Той може да открива и проследява въздушни цели, да събира информация за обстановката и да подпомага взаимодействието между съюзническите сили.

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Присъствието му край румънското крайбрежие е показателно за значението, което НАТО отдава на наблюдението на Черноморския регион. След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна съюзническите държави засилиха разузнавателната и наблюдателната си дейност по източния фланг на Алианса.

Полетът идва на фона на сериозно напрежение в Черно море след поредица от атаки срещу търговски плавателни съдове. На 28 октомври корабът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, беше поразен от три морски дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени, но впоследствие плавателният съд потъна.

Според информация на NOVA френски морски патрулен самолет „Атлантик“ е открил приближаващите дронове предварително и е подал предупреждение, което е позволило да бъдат предприети действия за спасяването на моряците.

На 29 октомври премиерът Румен Радев съобщи, че българските Военновъздушни сили са били в готовност да реагират при евентуално навлизане на дроновете в териториалните води на страната. По думите му България е поискала и допълнителна подкрепа от НАТО за наблюдението и сигурността в Черно море.

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Междувременно Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство във връзка с нападението срещу CONTSHIP JET. Разследването е за предполагаемо нарушение на международните правила за водене на война по море.

Редактор: Цветина Петкова