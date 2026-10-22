Два военни самолета цистерни Airbus A330 MRTT - единият на френските военновъздушни сили, а другият от многонационалния флот на НАТО, са били проследени над западната част на Черно море в четвъртък, 22 октомври. За това съобщава специализираният сайт за наблюдение на военната авиация ITA Mil Radar.

Според публикуваната информация френският самолет с регистрационен номер F-UJCO и позивна FAF4091 е излетял от военновъздушната база Истр в Южна Франция. Тя е сред основните центрове за операции с френски самолети цистерни и транспортна авиация.

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Вторият самолет е Airbus A330 MRTT с регистрация T-056 и позивна MMF65. Той е част от многонационалния флот за въздушно дозареждане на НАТО и е излетял от Кьолн, Германия.

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По данни на ITA Mil Radar маршрутите на двата самолета над западната част на Черно море са съответствали на полети, свързани с дозареждане на други военни машини във въздуха. Специализираният сайт посочва, че има признаци за участие и на изтребители, които обаче не са били видими в публичните платформи за проследяване на полети. Поради това не може да се установи със сигурност техният брой, тип или национална принадлежност.

Подобна практика не е необичайна при военни операции. Изтребителите могат да извършват полети, без да излъчват информация за местоположението си, достъпна за гражданските системи за авиационно наблюдение. Самолетите цистерни обаче често остават видими за тези системи и маршрутите им могат да дадат представа за активността на военната авиация в определен район.

Airbus A330 MRTT е многоцелеви самолет, предназначен за дозареждане на други летателни апарати във въздуха и за транспортни задачи. Използването му позволява на изтребителите да увеличат продължителността на полетите си, да действат на по-големи разстояния и да останат по-дълго в определен район, без да се връщат в базите си.

Наблюдаваната активност е регистрирана два дни след приключването на учението на НАТО Steadfast Noon, отбелязва ITA Mil Radar. Според специализирания сайт присъствието на френския и натовския самолет показва продължаващото значение на въздушното дозареждане за авиационните операции по източния фланг на Алианса.

Редактор: Цветина Петкова