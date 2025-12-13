Пратеникът на Доналд Тръмп за войната в Украйна Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър идват в Европа за среща с украинския президент Володимир Зеленски. Очаква се да присъстват лидерите на Германия, Великобритания и Франция, като срещата ще бъде в Берлин през уикенда.

В четвъртък от Белия дом заявиха, че Тръмп ще изпрати представители на срещата само ако смята, че има достатъчен напредък в мирните преговори. Американският президент настоя, че необичайното му предложение за статута на Донецка област може да проработи.

Тръмп ще изпрати в Европа представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за мир

„Всичко, което искам аз, е да спре това убийство на 25 хиляди души всеки месец", категоричен е американският лидер.

