Американският президент Доналд Тръмп ще изпрати в Европа този уикенд свой представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение, съобщи Белият дом, цитиран от "Ройтерс".

„Президентът е изключително разочарован от двете страни във войната и му омръзна от провеждане на срещи само заради провеждането на срещи“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит пред репортери.

Левит подчерта, че Тръмп вече иска да вижда действия по слагане на край на войната. Според нея Тръмп е уморен от самоцелни срещи. "Той вече не иска думи. Иска действия. Той иска тази война да свърши", каза тя.

Разговорите с Киев и Москва продължават чрез специалния американски пратеник Стив Уиткоф и неговия екип, поясни говорителката.

Вчера Доналд Тръмп каза, че европейските лидери са поискали среща със САЩ за Украйна, която да се състои този уикенд. Участието на Вашингтон обаче не е сигурно, стана ясно от думите на Левит.

"Ако има реален шанс да се подпише мирно споразумение, ако смятаме, че тези срещи заслужават присъствие на американски представител, който да им посвети времето си този уикенд, тогава ще изпратим представител", каза Карълайн Левит.

"Все още не сме сигурни дали може да се постигне истински мир и дали наистина можем да придвижим нещата напред", заключи тя.

Киев обяви вчера, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия.

Редактор: Ивайла Митева