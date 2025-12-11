Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил американските гаранции за сигурността на Киев с висши представители на администрацията на Тръмп, ден след като Украйна представи контрапредложения по план за прекратяване на войната с Русия, предаде АФП.

В разговора са участвали държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, министърът на отбраната Пийт Хегсет и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Зеленски.

Тръмп разговаря с евролидери: Интензивната работа по плана за мир в Украйна продължава

„В близко бъдеще ще има ясно разбиране относно гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски в публикация в социалните мрежи, без да предоставя допълнителни подробности.

Редактор: Ивайла Митева