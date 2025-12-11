Интензивната работа по плана на Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна ще продължи и през следващите дни. Това стана ясно след съвместен телефонен разговор на Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц с Доналд Тръмп.

Всички лидери са се съгласили, че това е критичен момент за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност.

Украйна изпраща на САЩ преработен мирен план

Ключов проблем остава украинската територия и дали е реалистично да се очаква Киев да се откаже от своя земя. Тръмп обяви, че европейските лидери искат да организират среща за Украйна, но даде да се разбере, че участието на САЩ не е гарантирано.

Късно в сряда американският президент отново оказа натиск върху Володимир Зеленски, като изрази загриженост, че в Украйна отдавна не са провеждани избори.

Редактор: Цветина Петкова