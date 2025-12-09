Украйна ще изпрати днес на Съединените щати преработен мирен план, чиято цел е да сложи край на войната на Русия. Това стана ясно след разговорите в Лондон между президента на Украйна и лидерите на Франция, Германия и Великобритания.

Зеленски заяви в понеделник след срещата в Лондон, че ревизираният план се състои от 20 точки, но все още няма споразумение по въпроса за отстъпването на територия, за което настоява Москва.

Зеленски: Проведох съдържателен разговор с Уиткоф и Къшнър

Междувременно Зеленски ще се срещне днес в Рим с премиера Джорджа Мелони.

