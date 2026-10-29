Европейски държави ще предоставят на пазара 42,6 милиона барела петрол и петролни продукти от стратегическите си запаси през следващите месеци. Мярката е част от усилията за ограничаване на напрежението върху световните енергийни доставки и изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Г-7.

Решението беше обявено в четвъртък от европейския комисар по енергетиката Дан Йоргенсен. По думите му приблизително половината от предвидените количества ще бъдат под формата на дизелово гориво. „Държавите членки на ЕС потвърдиха ангажимента си да ускорят освобождаването на 42,6 млн. барела от стратегическите резерви през следващите месеци, като около половината от това количество ще бъде дизелово гориво“, заяви Йоргенсен пред журналисти.

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Мярката идва на фона на продължаващите сътресения на международните петролни пазари, свързани с конфликта в Близкия изток и затрудненията при транспортирането на енергийни суровини.

Особено сериозен остава натискът върху пазара на дизелово гориво. То има ключово значение за автомобилния транспорт, селското стопанство и промишлеността, поради което поскъпването му се отразява пряко върху разходите на бизнеса и цените на стоките.

Още в края на септември агенция Reuters съобщи, че Вашингтон настоява европейските партньори да ускорят освобождаването на аварийни запаси от дизел заради високите цени и опасенията от недостиг. Според информацията на агенцията Германия и Франция разполагат с общо около 35% от стратегическите запаси от дизелово гориво в ЕС.

Настоящите действия са част от по-широките международни усилия за стабилизиране на енергийния пазар. През март Международната агенция по енергетика координира мащабно освобождаване на петролни резерви в отговор на прекъсванията на доставките, предизвикани от войната с Иран.

Стратегическите резерви са предназначени именно за подобни извънредни ситуации. Те позволяват на държавите временно да компенсират недостиг на суровини или горива, когато международните доставки са нарушени.

Съгласно европейските правила страните членки трябва да поддържат аварийни петролни запаси, равняващи се на най-малко 90 дни среден нетен внос или 61 дни вътрешно потребление, като се прилага по-високата стойност.

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По данни на Евростат към май 2025 г. държавите от ЕС са разполагали с общо 108,6 милиона тона стратегически петролни запаси. От тях около 39 милиона тона са били газьол и дизелово гориво.

Зависимостта на Европа от външни доставки остава значителна. Според Европейската комисия около 95% от суровия петрол, използван в ЕС, се внася, а транспортният сектор формира приблизително 70% от потреблението на петрол.

Освобождаването на допълнителни количества от резервите има за цел да увеличи предлагането и да ограничи риска от недостиг. Ефектът върху крайните цени обаче ще зависи и от развитието на конфликта в Близкия изток, състоянието на международните транспортни маршрути и възможностите за възстановяване на редовните доставки.

Редактор: Цветина Петкова