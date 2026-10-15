Държавите членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) постигнаха споразумение да предприемат необходимите действия за ускорено освобождаване на оставащите около 100 милиона барела петролни резерви. От тях над 20 милиона барела са дизелово гориво, съобщава Reuters.

Решението е взето в четвъртък, 15 октомври, като всяка държава ще изпълнява ангажиментите си в зависимост от националните си възможности.

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Мярката е част от координираните действия за осигуряване на допълнителни количества горива на световния пазар на фона на напрежението около петролните доставки.

Оставащите 100 милиона барела не представляват изцяло ново решение за освобождаване на резерви, а са част от вече договорените количества, които все още не са предоставени на пазара.

Общият обем на освобождаваните петролни запаси се очаква да надхвърли 400 милиона барела.

Особено внимание се отделя на дизеловото гориво, тъй като скоростта, с която резервите ще достигнат до пазара, е от значение за ограничаването на недостига и натиска върху цените. Предстои отделните държави да предприемат конкретни действия за изпълнение на договореното освобождаване на запасите.

Редактор: Цветина Петкова