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Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. Засега никой не е поел отговорност за атаката.
Нападението засили опасенията и за сигурността на Суецкия канал и нефтопровода „Сумед“. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната.
Два танкера бяха ударени от дронове в Персийския залив
Междувременно Иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията засега не е потвърдена от независим източник.
Новите удари в района може да затруднят превоза на близо пет милиона барела петрол дневно. Това пък би повишило разходите за транспорт и застраховки.
Засега движението през Суецкия канал продължава да е нормално, а пазарите не отчитат сериозни смущения.
Редактор: Цветина Петкова