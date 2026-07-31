Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. Засега никой не е поел отговорност за атаката.

Нападението засили опасенията и за сигурността на Суецкия канал и нефтопровода „Сумед“. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната.

Два танкера бяха ударени от дронове в Персийския залив

Междувременно Иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията засега не е потвърдена от независим източник.

Новите удари в района може да затруднят превоза на близо пет милиона барела петрол дневно. Това пък би повишило разходите за транспорт и застраховки.

Засега движението през Суецкия канал продължава да е нормално, а пазарите не отчитат сериозни смущения.