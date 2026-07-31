Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия във въглищна мина в Югозападен Пакистан. Много други останаха затрупани под земята. Инцидентът станал близо до град Квета.

Взривът вероятно е причинен от натрупване на метан, твърди местните власти. Спасителни екипи продължават да търсят затрупаните работници. Операцията ще продължи, докато всички миньори бъдат открити.

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Подобни инциденти са чести в района. Много от мините нямат добра вентилация, системи за следене на газа и достатъчно предпазно оборудване.

Редактор: Иван Иванов