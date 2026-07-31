Темата с американските бойни самолети беляза деня, в който депутатите трябваше да направят равносметка в края на сесията в парламента. Опозицията излезе с остри критики срещу външния министър Велислава Петрова, поиска оставката ѝ и свикване на Консултативен съвет по национална сигурност.

Критиките към външния министър дойдоха, след като стана ясно, че в четвъртък тя е провела разговор с иранския си колега по повод разполагането на американските бойни самолети в Безмер. От ГЕРБ определиха подхода ѝ като погрешен, "Демократична България" обвини премиера Румен Радев във всяване на страх, а "Възраждане" директно настоя за оставка и Съвет по сигурност при премиера. От Външно министерство отговориха, че прекият диалог е основен инструмент на дипломация. Всичко това се случи точно на финала на сесията. От 1 август депутатите са във ваканция, която ще продължи до 26 август. Така критиките съвпаднаха с равносметката.

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На финала на сезона управляващите отчетоха първите 3 месеца като успешни. В равносметката за това включиха началото на реформата във ВСС и гласувания редовен бюджет за 2026 година.

"За тези три месеца нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в процеса на работа. Но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде.

Искам да благодаря опозицията, че никога не пропуска повод да ни атакува. Ако няма, си измислят. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи", призова Петър Витанов от "Прогресивна България".

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Не толкова позитивни за резултата обаче са от опозицията, която излезе с остри критики заради водената външна политика. Причината - ситуацията с американските самолети и разговора на външния министър Велислава Петрова с иранския ѝ колега.

"Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск, а да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения. И ето какво би казал президентът Радев на премиера Радев, обръщайки се към външния министър: "Г-жо Петрова, благодаря че дойдохте да отсрамите мъжете!". Не рядко историята е показала, че мъжете се крият зад жени", заяви Даниел Митов от ПГ на ГЕРБ-СДС.

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От "Възраждане" два пъти поискаха Председателски съвет по темата, но без резултат. Настояха и за оставката на външния министър. "Ясно да обясни има ли опасност или няма. За целта ще поискаме Съвет по сигурност към премиера, не към президента, защото няма такъв. Ще искаме да се разследва дейността на външната министърка и дали е свързана с чужди служби и по конкретно Ми6", подчерта лидерът на партията Костадин Костадинов.

Съвет за Национална сигурност поискаха и "Демократична България", но към президента. "Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове", подчерта Божидар Божанов.