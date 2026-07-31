Решението да не подпишем жалбите в КС беше взето поради две причини. Първо, защото ГЕРБ и ПП имат достатъчно гласове заедно и второ - заради риска да прехвърлим решението на този проблем към една институция, която действа много бавно. Това заяви депутатът от "Демократична България" Павел Попов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Истинският проблем е, че правителството на България прие един сбъркан бюджет. Това е един бюджет с огромни проблеми - както количествени, така и качествени. Количествените са в грамадния дефицит, който беше заложен, а качествените в липсата на реформи, които бяха заложени", изтъкна той.

ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026 и подкрепиха взаимно жалбите си

По думите му различията между "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не са големи. "В голяма част от случаите гласуваме по един и същ начин. Различия има само там, където става дума за политики, свързани с допълнителни разходи в държавния бюджет. Нашето мнение при второто гласуване на бюджета беше, че трябва на всяка цена да се ограничат предложенията за допълнителни разходи", смята той.

"Искаме оставка още сега, но е рано да се говори за вот на недоверие. Парламентарната група на управляващите се опитва да се дистанцира от собствените си решения. Има едно постоянно оправдаване за наследството, което не може да бъде конкретизирано, когато се опитаме да получим конкретни свидетелства", заяви Попов.

По темата с "Баба Алино" той заяви, че кръгът от замесените хора ще става все по-голям. "Всички опити да се хвърли вина там, където тя не се намира, всъщност може да се интерпретира като начин за прикриване на случая", смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев