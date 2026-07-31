Горските пожари на остров Крит остават под контрол в голяма част от района, но в южната част на острова ситуацията продължава да е сложна заради силните ветрове. Въпреки тежката обстановка, местните власти успели да организират навременна евакуация на застрашените райони, а към момента няма данни за пострадали български граждани. Това каза в ефира на „Твоят ден“ Мериам Пашова - българка, която живее на Крит.

По думите ѝ пожарите са избухнали на 29 юли почти едновременно в различни части на острова.„Първо беше в Ираклион, в централната част на острова, след това - в района на Ретимнон, където още от самото начало беше ясно, че щетите ще бъдат сериозни. По-късно вечерта се появи и трети фронт - в Сития, в източната част на Крит“, разказа Пашова.

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Тя уточни, че в района на Йерапетра, където живее, към момента няма непосредствена опасност.„В източната и югоизточната част на острова пожарът вече е овладян. Няма необходимост от евакуация. По-сериозните проблеми са в южната част на острова - в района на Ретимнон и околните населени места“, обясни тя.

Според Пашова евакуацията на туристите е преминала организирано, без да се стига до паника.„Хората бяха евакуирани в близки градове и се намират на безопасни места. Това стана благодарение на много добрата координация между институциите“, посочи тя.

Българката отдава успешното овладяване на ситуацията на добрата организация на всички служби. „Гърците умеят да работят в екип. Пожарната, бреговата охрана, общинската полиция и доброволческите отряди действат заедно. Тук ветровете често достигат осма степен по Скалата на Бофорт и тогава въздушното гасене практически е невъзможно. Цялата битка с огъня се води от наземните екипи и затова координацията е решаваща“, каза Пашова.

Тя съобщи още, че българската общност на острова също е получила съдействие от дипломатическите ни представители в Гърция. „Поддържаме много добър контакт с посолството ни в Атина. Консулът се свърза с нас, за да провери как сме. Към момента няма информация някой наш сънародник да е пострадал“, заяви тя.

По думите ѝ гръцките власти непрекъснато информират населението чрез системата за спешни известия. „Получаваме постоянни съобщения и указания чрез телефон 112 и чрез новинарските емисии. Знаем какво трябва да правим и не се чувстваме изоставени. От това, което виждам в репортажите, туристите също не изглеждат изплашени“, каза Пашова.

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Тя отправи и препоръка към българите, които планират почивка на остров Крит през следващите дни. „Островът е много голям и не е засегнат целият. В момента най-сериозни са проблемите в района на Ретимнон. Аз лично не бих избрала да посетя този град точно сега, но това не означава, че целият Крит е опасен", заключи Мериам Пашова.

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Редактор: Цветина Петкова